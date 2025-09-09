Почина голяма българка в Париж

Пиксабей

Рано тази сутрин в Париж е починала една голяма българка – Елена Волева-Равол. Повече от четири десетилетия нашенката се грижи за гроба на първата любима на поета Пейо Яворов – Мина в Париж.

За кончината й съобщават в социалните мрежи нейни близки приятели, пише "Марица".

Мадам Равол е известна с благотворителната си дейност и инициативи зад граница, с които популяризира родната литература и култура и подкрепя известни български таланти. Близо половин век живее в Париж, но казва, че в сърцето си остава българка.

„Родината ми е най-хубава и никога няма да я забравя“, казва дамата, чиито корени са от плевенското село Вълчитрън. Най-ценният урок, който научава от баща си, е, че „желязна врата се отваря с блага дума“.

Пловдив заема особено място в живота на Елена Волева-Равол. Тя идва в града на тепетата в далечната 1948 г., за да учи за медицинска сестра в школото за милосърдни сестри „Мария Луиза" - първото учебно заведение в подножието на Джендем тепе.

След години съпругът й Стефан Волев, медик по професия, я запалва по историята на Мина и Яворов. Така Елена открива гроба на Мина и потресена от занемарения му вид ​започва да го поддържа. Това нейно достойно дело продължава повече от 45 години.

