Почина голямата народна певица Мария Карафезиева
Кадър Фб
Тъжна вест споходи България.
Почина народната певица Мария Карафезиева, която е солистка на оркестър "Тракия", предаде Блиц
Мария Карафезиева е известна с изпълненията си на тракийска народна музика.
"Думите не стигат и болката е голяма!
Днес от този свят ни напусна, нашата Мария! Нашето слънчево и добро момиче!
Дано, да си на по - добро място! Обичаме те, винаги ще те помним и споменаваме! Почивай в мир!", пишат от оркестър "Тракия".
Родена е на 3 януари 1948 г. в село Бъдеще, Старозагорско. Детството ѝ минава в с. Коларово, след като твърде млад умира баща ѝ.
Поклон пред паметта й!"
