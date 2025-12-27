Почина голямата народна певица Мария Карафезиева

Кадър Фб

Тъжна вест споходи България.

Почина народната певица Мария Карафезиева, която е солистка на оркестър "Тракия", предаде Блиц

Мария Карафезиева е известна с изпълненията си на тракийска народна музика.

"Думите не стигат и болката е голяма!

Днес от този свят ни напусна, нашата Мария! Нашето слънчево и добро момиче!

Дано, да си на по - добро място! Обичаме те, винаги ще те помним и споменаваме! Почивай в мир!", пишат от оркестър "Тракия".

Родена е на 3 януари 1948 г. в село Бъдеще, Старозагорско. Детството ѝ минава в с. Коларово, след като твърде млад умира баща ѝ.

Поклон пред паметта й!"

