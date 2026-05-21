Почина голямата оперна актриса Теодора Георгиева

Снимка Пиксабей

Напусна ни успешна българка.

Почина голямата българска оперетна и оперна актриса Теодора Георгиева, звезда от златното поколение, артист - солист на Музикалния театър (1939 - 2026 г.), съобщиха от Министерството на културата.

С дългогодишното си присъствие на сцената на Държавния музикален и балетен център - София и с ярките си превъплъщения в класически оперетни и музикално-сценични произведения Теодора Георгиева остави трайна следа в историята на българското музикално театрално изкуство. Нейният талант, артистична отдаденост и сценично присъствие спечелиха любовта на поколения зрители и уважението на професионалната общност.

Артистичната кариера на Теодора Георгиева започва от Русенската опера, където изиграва Розина в "Севилския бръснар" от Росини, Джилда в "Риголето" от Верди, Норина в "Дон Паскуале" на Доницети, Адела в "Прилепът"на Щраус и др. В Музикалния театър повече от 30 години оперетната прима изпълнява централни роли в класически оперети и мюзикъли. В "Царицата на чардаша" е и Силва, и Цилика, Елена в "Хубавата Елена", Лила в "Българи от старо време", Голда в "Цигуларят на покрива", госпожица Шнайдер в "Кабаре" и много други.

През своя творчески път тя е удостоена с редица отличия, сред които и с почетния знак „Златен век“ на Министерството на културата през 2018 г. – признание за нейния принос към развитието и утвърждаването на българската култура.

Министерството на културата поднася искрени съболезнования на семейството, близките и колегите на Теодора Георгиева, пише vesti.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!