Почина и певецът на групата, който пострада при пожара в дискотеката в "Пулс" в Кочани

Кадър БНТ, архив

Известният македонски музикант Владимир Блажев – Панчо почина тази сутрин, предаде БГНЕС.

Блажев пострада при пожара в дискотеката "Пулс" на 16 март в град Кочани. Той бе част от групата "ДНК", която имаше концерт във фаталната вечер. Той бе и единственият оцелял от групата при трагедията. Всички останали членове на "ДНК" загинаха - Филип Стевановски, Сара Пройковска, Георги Георгиев, Александър Коларов и Александар Ефремов.

С него жертвите станаха 63. Огромната част от загиналите са младежи - на възраст между 15-30 години. При инцидента пострадаха близо 200 души.

Поради липса на истинско разследване близките на пострадалите всяка седмица организират протестни шествия в Кочани, а от тази седмица започнаха и блокади на кръстовища.

