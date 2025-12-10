Почина и втората ученичка от тежката катастрофа между Мартен и Сандрово

Булфото

Тежката катастрофа на пътя между Мартен и Сандрово, която стана на 1 декември следобед, е взела втора жертва.

При инцидента загина ученичка от ПГ по облекло в Русе, е починало още едно от момичетата от същото училище.

Тя бе откарана в болницата с политравма и в много тежко състояние и оперирана по спешност. За съжаление по-късно е изпаднала в кома и след няколко дни е починала, предаде "Дарик", цитирайки Русе Медиа.

Според първоначалните данни лекият автомобил се е движил със скорост между 135 и 140 км/ч.

Колата е напуснала пътя вляво и се е ударил последователно в две дървета. Наложила се е намесата на огнеборците, за да бъдат извадени пътниците.

В колата са били три момичета и едно момче на възраст 17-18 години. Младежът на 18 години е бил зад волана, според информацията от полицията.

Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни, а той и другото момиче в автомобила също бяха откарани в болница, но не с толкова тежки травми.

