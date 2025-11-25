Почина и жената, пострадала в катастрофата край Каолиново

Снимка: ОДМВР-Шумен

В болницата в Шумен почина и пострадалата при катастрофата на пътя между село Лятно и квартал „Кус“ на град Каолиново 61-годишна жена, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

По-рано днес лек автомобил „Фолксваген“ с шуменска регистрация, управляван от 60-годишен мъж от Каолиново, излезе вляво от пътното платно и се удари в дърво. Водачът почина на място, а 61-годишната жена, пътувала в автомобила, бе транспортирана в болницата в Шумен, припомня БТА.

Над 70 хиляди са установените нарушения от началото на годината до края на октомври по пътищата в област Шумен – 15 хил. повече в сравнение със същия период на миналата година.

