Почина известен лекар от Бургас

Снимка Пиксабей

Напусна ни успял българин.

Почина един от най-известните доктори и хора, свързани с медицината в Бургас и областта - д-р Георги Матев.

От медицинско заведение в Бургаска област съобщиха тъжната вест.

"С дълбока тъга съобщаваме, че ни напусна д-р Георги Матев. Той беше човек с визия, отдаденост и сърце.

Изказваме искрените си съболезнования на семейството, близките и всички, които имаха честта да го познават и да работят с него.

Поклон пред паметта му", споделят от клиниката, за прогреса на която Матев имаше голям принос, пише novini.bg.

