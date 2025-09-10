Почина кино легенда от златната епоха на Холивуд

Пиксабей

Холивуд загуби една от емблемите на своята златна епоха. На 93-годишна възраст почина актьорът Едуард Фолкнър – добре познат от десетки класически уестърни и екранен партньор на легенди като Джон Уейн и Елвис Пресли.

Семейството му потвърди, че той е издъхнал от естествена смърт на 26 август 2025 г. в дома си във Виста, Калифорния.

Роден през 1932 г. в Лексингтън, Кентъки, Филдън Едуард Фолкнър II започва кариерата си като пилот на изтребител във Военновъздушните сили на САЩ, преди да се насочи към киното. През 60-те и 70-те години той се утвърждава като един от най-доверените актьори на Джон Уейн, с когото снима пет филма – сред тях „Маклинток!“, „Зелените барети“ и „Рио Лобо“.

Фолкнър оставя следа и в музикалното кино, след като през 1960 г. играе редом до Елвис Пресли в комедията „G.I. Blues“.

