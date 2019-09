Почина китаристът на Арета Франклин

Почина китаристът на соул певицата Арета Франклин - Джими Джонсън, пише вестник "Гардиън". Информацията за смъртта на музиканта бе потвърдена пред журналисти от неговия син, пише БГНЕС.

Продуцентът и музикантът почина на 76-годишна възраст.Датата и мястото на сбогуване с китариста не се съобщават.

Той започва музикалната си кариера през 60-те години като асистент на продуцента Рик Хол. Решението на Джонсън да стане музикант е повлияно от рокера Чък Бери. След като основава звукозаписното студио „Muscle Shoals“, той продуцира артисти като Кони Франсис и „Amazing Rhythm Aces“.

Джонсън е участвал като китарист в много албуми на Арета Франклин. През 2008 г. списание „Ролинг Стоун“ й присъди титлата на най-легендарната певица в историята. Джонсън записва своя композиция за песента „Respect“, която тя издава през 1967г.



Джими Джонсън си сътрудничи с изпълнители като Боби Уомак, Боз Скагс, Лулу, и е звукорежисьор при създаването на песните на Джордж Майкъл „Don’t Know My Love“, на Боби Браун „Sugar“ и „You Gotta Move“ на „Ролинг Стоунс“.

