Почина ключова фигура от ГЕРБ

ГЕРБ изгуби един от своите всеотдайни и ерудирани лидери. Напусна ни инж. Рашо Първанов, дългогодишен ръководител на партийната структура на ГЕРБ - Козлодуй, общински съветник от групата на ГЕРБ и ръководител на експлоатацията на ядрени блокове от 1 до 4 в АЕЦ “Козлодуй". Това съобщи народният представител Красен Кръстев.



"Рашо Първанов беше отдаден на работата си и със своя авторитет беше високо ценен от всички представители на партията, както и от своите колеги в атомната столица", написа още той.



И добави: "Ще го запомним с благия му нрав, с предаността му към каузата и подкрепата, с които остава пример за всички нас", предаде "Фокус".

