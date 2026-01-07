реклама

Почина кметът на ГЕРБ Иван Щилиянов

07.01.2026 / 12:35 2

Кадър Фб

На 69-годишна възраст, след тежко боледуване, снощи е починал кметът на село Чинтулово - Иван Щилиянов. Той бе кмет на Чинтулово повече от 20 години. Човек с доказани качества, нравствени добродетели, заслужил уважението на своите близки, приятели, съмишленици и съграждани.

Това съобщи във Фейсбук Десислава Танева.

Иван Щилиянов оставя след себе си светъл пример за достойно извървян житейски път и всеотдайност към семейството и обществото.

Изказваме най - искрени съболезнования към роднините и близките на нашия приятел Иван Щилиянов.

Нека почива в мир! Дълбок поклон! Вечна памет!

