Почина кметът строител, създал кулата "Снежанка" и обсерваторията в Рожен

Кадър Община Смолян

Почина почетният гражданин на Смолян Тодор Караиванов, роден през 1935 г. в с. Фатово, съобщава община Смолян в своята фейсбук страница.

Той има заслуги за изграждането на телевизионната кула "Снежанка", за астрономическата обсерватория в Рожен, както и за оформянето на новия център на града, предаде Трафик нюз.

Бивш кмет на Рудозем, както и генерален директор на някогашния Строителномонтажен комбинат-Смолян. Посветил живота си на строителството, казвал, че всичко стойностно се постига с труд, дисциплина и мярка.

Само преди 5 месеца излезе от печат книгата му "Съграждане", в която споделя интересни истории от изграждането на новия облик на Смолян.

Поклонението е на 25 януари, неделя, от 11:00 часа в храм „Св. Висарион Смоленски". Опелото е от 12.30 часа. Погребението е от 13:00 ч. във Фатово.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!