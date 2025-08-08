Почина командирът на "Аполо 13"

Снимка Pixabay

Джим Ловъл, астронавтът от НАСА, командвал прочутата мисия "Аполо 13" до Луната и обратно, почина на 97-годишна възраст, съобщи НАСА, цитирана от агенциите.

По данни на Асошиейтед прес смъртта му е настъпила вчера в Лейк Форест, щата Илинойс, допълва БТА.

Аполо 13 е седмият пилотиран космически кораб от програмата Аполо на НАСА и трети изстрелян с цел кацане на Луната. Това е първият космически кораб, претърпял авария извън земна орбита и успял да се завърне благополучно на Земята, след обиколка около Луната.

Емблематично за мисията в масовото съзнание остава радиосъобщението Houston, we’ve had a problem („Хюстън, имаме проблем“), с което астронавтите докладват за аварията на центъра за контрол на полетите в Хюстън.

