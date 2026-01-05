реклама

Почина композиторът Янко Миладинов

05.01.2026 / 13:04 1

Булфото

Месец преди да навърши 83 години почина маестро Янко Миладинов -  пианист, композитор и дългогодишен диригент на Биг бенда на БНР, съобщиха негови близки.

Маестро Миладинов е създал десетки песни по текстове на най-обичаните български поети, изпълнени от звезди на родната популярна музика. Носител е на голямата награда на Българското национално радио "Сирак Скитник", предаде общественото радио.

Поклон пред паметта му!

kris (преди 31 минути)
Както каза Нешка Робева - едно поколение си отива...Бог да го прости Миладинов !!
