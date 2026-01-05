Почина композиторът Янко Миладинов
Булфото
Месец преди да навърши 83 години почина маестро Янко Миладинов - пианист, композитор и дългогодишен диригент на Биг бенда на БНР, съобщиха негови близки.
Маестро Миладинов е създал десетки песни по текстове на най-обичаните български поети, изпълнени от звезди на родната популярна музика. Носител е на голямата награда на Българското национално радио "Сирак Скитник", предаде общественото радио.
Поклон пред паметта му!
