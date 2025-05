Почина култов актьор от "Джеймс Бонд"

Пиксабей

Още едно популярно име от Холивуд си отиде от този свят. Актьорът Джо Дон Бейкър, познат от филми като „Джеймс Бонд: Златното око“, „Нос Страх“ и сериала „Край мрака“, e починал на 89-годишна възраст. Роден в Тексас през 1936 г., той учи бизнес администрация и мениджмънт в колежа на щата Северен Тексас, но в крайна сметка животът му е посветен на киното, предаде Актуално.

Повече за кариерата му

След период в армията Бейкър се премества в Ню Йорк и се присъединява към Actors’ Studio в началото на 60-те години. Той дебютира на Бродуей през 1963 г., появявайки се в Marathon ’33, посветен на танцовите маратони по време на Голямата депресия, и прави дебюта си в некредитирана роля през 1967 г. в "Cool Hand Luke". Той също се появява в множество телевизионни сериали, включително в пилотния епизод на "Lancer" през 1968 г.

Но ролята на брата на героя на Стив Маккуин Кърли в родео драмата от 1972 г. "Junior Bonner" привлича вниманието към Бейкър. След това той е избран за главна роля във филма "Walking Tall" от 1973 г., режисиран от Фил Карлсън; който става изненадващ хит. След това участва и в други криминални филми.

Бейкър има повече главни роли в края на 70-те, но остава по-известен като поддържащ актьор през следващото десетилетие, появявайки се в бейзболната драма "The Natura", в детективската комедия "Fletch" и трилъра "Getting Even". През 1985 г. е избран за ролята на агента на ЦРУ Дариус Джедбърг в "Edge of Darkness", политически телевизионен сериал с участието на Боб Пек и Джоан Уоли.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!