Почина легенда от Куин

Пиксабей

След като преди 34 години този свят напусна култовият фронтмен на Queen Фреди Меркюри, още една легенда от групата отлетя на небето.

Хитмейкърът на "Бохемска рапсодия" и продуцент на бандата Рой Томас Бейкър ни напусна на 78 години, предаде Телеграф.

Студийният магьосник беше най-известен с дългите си работни отношения с британските рок легенди, продуцирал пет от техните албуми, включително A Night at the Opera от 1975 г., който включваше вечната класика Bohemian Rhapsody.

Рой почина на 12 април в дома си в Лейк Хавасу Сити, Аризона.

Новината за смъртта му беше потвърдена от неговия публицист в изявление, но не беше посочена причината за смъртта.

Музикалната звезда работи с няколко големи изпълнители и групи, включително Дейвид Бауи , Guns N' Roses, Мик Джагър , Ози Озбърн , The Rolling Stones , Free, Journey, Yes и Smashing Pumpkins.

Queen legend dies as tributes pour in for Bohemian Rhapsody hitmakerhttps://t.co/YCdmz6likG pic.twitter.com/hronjsfXq2