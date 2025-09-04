Почина легендарен български боксьор

Пиксабей

Известният треньор по бокс Веселин Пашалиев е починал на 80 години.

Състезателната му кариера е от 1959-а до 1979 г. После стартира треньорската му дейност. Два пъти - 1993–1996 г. и 1998 до 1999 г. е старши треньор на националния отбор по бокс за мъже, пише Блиц.



Веселин Пашалиев преподаваше в софийския НБУ по спорт и с успехите на състезателите си вдъхновяваше млади специалисти със своите знания и опит.





