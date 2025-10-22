Почина легендарен гръцки певец

Пиксабей

Популярният гръцки певец и автор на песни Дионисис Савопулос, известен с алегоричните си и дълбоко поетични текстове, които коментират гръцката политика, идентичност и общество, почина на 80-годишна възраст, предадоха Асошиейтед прес и гръцки медии.

Савопулос, видна фигура на гръцката културна и интелектуална сцена, почина във вторник вечерта, съобщи семейството му в официалния му профил в социалните мрежи. Музикантът беше хоспитализиран през последните дни и се бореше с рак в продължение на няколко години, предаде БТА.

Известен с прякора си Ниониос – често използван прякор за името Дионис – Савопулос стана известен през 60-те години на миналия век, като спечели национална слава с фините си революционни песни по време на военната диктатура от 1967 до 1974 г. Той беше затворен от хунтата за кратко, а песните му се превърнаха в химни на съпротивата за младежите и дисидентите в Гърция.

Почит към Савопулос се изсипа от целия гръцки политически и културен свят.

„Не искам да го повярвам, но нашият Дионис вече го няма“, написа премиерът Кириакос Мицотакис в профила си в социалните мрежи. „Савопулос си отиде, оставяйки след себе си силен отпечатък върху музиката, текстовете и публичния стил. Защото с работата и позицията си той доказа, че е прекрасен автор на песни. Чувствителен грък“.

Роден в Солун на 2 декември 1944 г., Савопулос следва право, но никога не завършва образованието си. Премества се в Атина през 1963 г. и започва музикалната си кариера, като се изявява в малки музикални клубове в гръцката столица.

Песните му смесват множество жанрове, включително гръцка популярна музика с рок и фолк-рок елементи, музиката на американски музиканти като Боб Дилън и Франк Запа, както и традиционна гръцка музика.

Той пише както музиката, така и текстовете за повечето си песни, които имат дълбоко политическо, романтично и хумористично съдържание. Дебютният му албум „Фортиго", което означава „камион“, е издаден през 1966 г. и се превръща в голям успех, като му донася слава с комбинацията си от политически коментари, рок влияния и гръцки народни идиоми.

Той затвърждава успеха си с втория си албум „The Fool's Garden“, издаден три години по-късно през 1969 г., по време на военната диктатура. Савопулос бързо се превръща в един от водещите гласове на артистичното несъгласие в Гърция и при падането на хунтата през 1974 г. e смятан за един от най-важните и оригинални гръцки автори на песни от своето поколение.

През 1972 г. той издава албума „The Dirty Bread“, който включва песента „The Angel Herald“, адаптация на „The Wicked Messenger“ на Боб Дилън, а през 1997 г. издава „The Hotel“ – албум, посветен на изпълнители, които са го вдъхновили, включително Боб Дилън, Ник Кейв, Джетро Тъл, Ван Морисън, Лу Рийд, Лучо Дала и други.

„Той беше велик артист, забележителен човек, обичан от гръцкия народ заради личността, работата и приноса си към изкуството“, каза гръцкият президент Константинос Тасулас в изявление.

„Безкомпромисен, иновативен и смел, той въплъщаваше духа на задаването на въпроси по най-чувствителния и поетичен начин чрез произведения, които бележат историята на гръцката песен и се превръщат в ориентири в съвременната култура на страната ни“, допълни Тасулас.

Талантлив сценичен изпълнител, Савопулос очароваше публика от всички възрасти с музиката си и разказването на истории. Той продължи да се изявява през цялата си кариера, като се появяваше на концерти и тази година, когато участва в летен музикален фестивал в покрайнините на Атина.

Савопулос публикува автобиографията си „Защо годините летят“ в началото на 2025 г., където говори открито за борбата си с рака на белия дроб, с който беше диагностициран през 2020 г.

„Смъртта е неприемливо нещо. Но щом я приемеш, тогава започваш да живееш“, каза той веднъж по време на телевизионно интервю, припомня АП.

Савопулос е надживян от съпругата си Аспа, двама сина и двама внуци. Детайли за поклонението и погребението му ще бъдат обявени по-късно, съобщи семейството му.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!