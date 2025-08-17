Почина легендарен каскадьор

Кадър Инстаграм

Рони Рондел, известен с това, че беше запален за корицата на емблематичния албум на Pink Floyd – Wish You Were Here, почина на 88-годишна възраст, предаде БТВ.

Холивудският каскадьор и актьор си отиде на 12 август в дом за възрастни хора в американския щат Мисури, съобщи Би Би Си.

Рондел е участвал в редица филми и телевизионни предавания по време на дългата си кариера, включително „Смъртоносно оръжие“, „Телма и Луиз“ и „Стар Трек: Първи контакт“.

Рони Рондел е роден в Калифорния през 1937 г. и получава първата си актьорска роля като тийнейджър в началото на 50-те години на миналия век във филма „Мама и татко: Кетъл на панаира“.

Първата му роля като каскадьор е в телевизионния сериал „Войници на съдбата“, който се излъчва от 1955 до 1957 г.

Между 60-те и 90-те години на миналия век работи по няколко американски телевизионни сериала, включително „Ангелите на Чарли“, „Династия“ и „Спасители на плажа“, както и по филми като „Спартак“, „Диамантите са вечни“ и „Карате кид“.

Един от най-известните му каскади е скокът от горящ стълб, който се преобръща, който изпълнява за приключенския филм от 1963 г. „Кралете на слънцето“.

По-късно в кариерата си той работи като координатор на каскади за филми, сред които „Батман и Робин“.

Мнозина свързват Рондел с корицата на албума на Pink Floyd от 1975 г. Wish You Were Here, докато целият в пламъци се ръкува с колегата си каскадьор Дани Роджърс.

Обри Пауъл, която прави снимката за обложката на албума, казва пред The Guardian през 2020 г., че Рондел не е искал да изпълни каскадата и е казал, че е по-опасна от екшън сцена.

Каскадьорът е имал костюм и перука, покрити със забавител на горенето, и е бил покрит с гел, за да го предпази.

Това беше успешно 14 пъти, но на 15-ия опит вятърът промени посоката си и духна огъня в лицето му, изгарят веждите му и част от характерните му мустаци.

Рони Рондел е един от тримата основатели на компания за каскади Stunts Unlimited в Калифорния през 1970 г.

В публикация в социалните мрежи Stunts Unlimited написа: „В свой собствен клас, Рони беше щедър ментор, чиито таланти задаваха летвата за всеки амбициозен каскадьор.“

