Почина легендарен телевизионен водещ

снимка: Пиксабей

Италианският телевизионен водещ Пипо Баудо почина на 89-годишна възраст, предаде АНСА.

Символ на италианската телевизия, той води тринадесет издания на фестивала в Санремо и десетки забавни предавания.

Новината за кончината му, за която АНСА е информирана от източници, близки до семейството на Баудо, е потвърдена от дългогодишния му адвокат и близък приятел Джорджо Асума.

Пипо Баудо е роден на 7 юни 1936 г. в Милитило ин Вал ди Катания в южната част на Италия. Той спечели любовта на публиката през 60-те и 70-те години на миналия век с музикалните предавания Settevoci и Canzonissima, припомня АНСА. Баудо е домакин на фестивала в Санремо за първи път през 1968 г. Последното издание на музикалния форум, на което той е водещ, е през 2008 г.

От 1989 до 1997 г. Баудо е художествен директор (а от 2000 г. и президент) на Театро Стабиле в Катания, а през 1994 г. поема ръководен пост и в телевизия РАИ до оставката си през май 1996 г., припомня АНСА и БТА.

В дългата си кариера Пипо Баудо е водещ на многобройни телевизионни предавания, участва също във филми. Той разказва за своята кариера в автобиографичната книга, озаглавена Еcco a voi. Una storia italiana, написана през 2018 г. съвместно с Паоло Конти.

През 2021 г. Баудо е удостоен с държавно отличие за заслуги към Италианската държава.

