Почина легендарният български боксьор Николай Янков

Пиксабей

Ден преди да навърши 60 години, след дългогодишна борба с тежко заболяване, от този свят си отиде треньорът по бокс Николай Борисов Янков. За многобройните си приятели в спорта и ученици в бокса, той си остава Ники Янков – усмихнат, възпитан, скромен и трудолюбив, пише Блиц.

"Преподаваше основите и тънкостите на бокса, усвоени в най-добрата школа за времето си - ЦСУ „Олимпийски надежди“. Голям приятел на трениращите бокс, кикбокс и таекуон-до в "ABC FIGHT CLUB".

До последно подкрепяше младите ни състезатели, радваше се на изявите им и споделяше опита и преценките си с треньорите в клуба", написаха от "ABC FIGHT CLUB" след огромната загуба. Роден е в София на 5 януари 1966 г. Баща му Борис Янков също е бил отличен боксьор, конкуренция с някои от най-добрите на 60-те години на ХХ век. Ники Янков тренира бокс като ученик и е приет в Централно спортно училище (ЦСУ) „Олимпийски надежди“. През 70-те и 80-те години на ХХ век училището се превръща в най-високото ниво в българския спорт, където се подготвят редица младежи, станали впоследствие световни, европейски и олимпийски шампиони и медалисти в олимпийските дисциплини. Николай Янков е един от учениците на треньора Палми Ранчев (треньор 14 години в „Олимпийски надежди“) и на останалите преподаватели, които развиват българския бокс чрез най-модерните и ефективни методи на подготовка. Състезател в и участва в национални и международни турнири в България, ГДР и др.

Тренирал е също и при Ангел Стефанов, Георги Юнаков, а в „Олимпийски надежди“ и при Юрий Славчев. Завършва средното си образование, випуск 1984 г. в „Олимпийски надежди“, след което завършва и Националната спортна академия със специалност треньор по бокс. Близо 40 години е треньор в различни боксови зали и до края си остава класически представител на школата на „Олимпийски надежди“. Има богати познания върху методиката на бокса, техниката, физическата подготовка, както и професионален поглед върху мачове и срещи на всякакво ниво.

"В последните години, докато се бореше със заболяването си, Ники Янков отново влизаше в залата с любители и аматьори на всякакви възрасти и с разнообразни професии, което даде на много хора досег до емблематичната боксова школа. Беше в състояние да проведе - и провеждаше - тренировка по бокс навсякъде - в зала, в коридор, в съблекалня, на трибуните на стадиона, на стълбищната площадка и казваше, че боксът му помага да се чувства по-жизнен. За дългогодишната си спортна дейност, с признателност и благодарност, през 2025 г. Ники Янков получи и специалната купа на ABC FIGHT CLUB по време на Фестивала на бойните изкуства. Съболезнования на близките му и поклон пред светлата му памет!", добавиха от клуба на починалия.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!