Почина легендарният български диджей Стивън от Метрополис

Кадър Метрополис

Българската техно сцена остана без един от основателите си

Българската електронна сцена загуби едно от най-емблематичните си лица, след като почина Стефан, известен на поколения фенове като DJ Steven. Тъжната вест съобщават от музикалното движение „Метрополис“ в официално изявление в социалните мрежи, предаде Дунав мост.

Музикантите от организацията изразиха дълбоката си скръб от загубата на своя колега и близък приятел, когото определят като своя сродна душа. Стефан, популярен на сцената и под псевдонима Stevo Kurt, остава в историята като един от основните пионери и двигатели на електронната култура в България.

Пионерът на българското техно

Диджей Стивън притежаваше способността да общува с публиката чрез музиката, независимо от мащаба на събитието. През дългата си кариера той заставаше зад пулта както пред десетки души в малки клубни пространства, така е и пред многохилядна аудитория в зала „Фестивална“ и по време на мащабните улични паради в Княжеската градина в София.

От организацията подчертават, че техно музиката е била съществена част от неговата идентичност. Неговите колеги призоваха феновете да съхранят ритъма и духа на електронната сцена по начина, по който той я е обичал и изграждал през годините.

Последно сбогом

„Усмихнатият магьосник, който винаги просрочваше края на партитата ни, за да ни пусне още малко красива и истинска музика, този път избърза с последното си парче“, споделят в емоционалното си обръщение от екипа на „Метрополис“.

Организаторите допълват, че през следващите дни ще бъде обявена официална информация за датата, часа и мястото на опелото, за да може музикалната общност, колегите и приятелите му да го изпратят подобаващо.

Редактор "Екип на Петел",

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