Почина легендарният български футболист Александър Кючуков

Той беше част от славния състав на "Марек", победил Байерн Мюнхен

Легендарният защитник на "Марек" Александър Кючуков почина на 75-годишна възраст в навечерието на Коледа. Тъжната вест съобщиха от футболния клуб от Дупница, чийто цветове той защитаваше в най-славните години на отбора през 70-те години на миналия век, предаде Дунав мост.

Александър Кючуков е роден на 8 януари 1950 година и прави своя дебют в мъжкия футбол едва 16-годишен. Той остава верен на Марек през цялата си активна кариера в периода от 1966 до 1979 година.

Поклон пред една легенда

От футболния клуб в Дупница изразиха своите съболезнования към семейството и припомниха огромния принос на Кючуков за българския спорт.

"С прискърбие съобщаваме, че в навечерието на този светъл празник след боледуване ни напусна футболист от легендарния отбор на Марек от 70-те години на миналия век – Александър Кючуков", написаха от "Марек".

Железният защитник беше част от състава, който записа една от най-големите победи в историята на българския клубен футбол – триумфа с 2:0 над немския колос Байерн Мюнхен през 1977 година в турнира за Купата на УЕФА. Година по-късно той вдигна и Националната купа на страната след победа над ЦСКА на финала.

Уникален световен рекорд

Семейство Кючукови остава в историята с уникално постижение. Те държат рекорда за най-много представители от един дом, играли в елитната футболна дивизия на България. Това са Александър Кючуков, неговият брат Емил, баща им Янко (известен като Чантра), както и синовете им Анжело и Янек Кючукови.

Александър Кючуков е баща на друг емблематичен футболист на "Марек" – Анжело Кючуков. Неговото наследство на стадион „Бончук“ ще остане завинаги в паметта на феновете като символ на вярност и борбеност.

