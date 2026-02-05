Почина легендарният комик от НРБ Илия Цоцин

Кадър БНТ

Почина легендарният български комик Илия Цоцин. Актьорът си отиде на 85 години. "Днес сутринта ни напусна едно голямо сърце,артист и приятел великия Илия Цоцин.... Поклон пред паметта му", съобщиха в социалната мрежа негови колеги.

Илия Цоцин е роден в Гълъбово на 12 декември 1940 г., но това е чиста случайност, както разказва самият той - майка му напуснала София само за няколко дни, за да гостува на баба му, предаде impressio.dir.bg.

Играл е на сцената на Музикалния театър, където е участвал в спектакъла "Къщичка от карти", а през 80-те е бил актьор на щат към тогавашната "Концертна дирекция", но зрителите го познават най-вече от телевизията - само една в апогея на кариерата му, БНТ.

Завършил е ВИТИЗ и заедно с колегата му Петър Добрев са едни от най-обичаните родни хумористи. Двамата се срещат още като студенти в театралната академия, а за първи път стават дует комици по време на една студентска бригада в Перущица. Десетилетия наред са неразделни на сцената.

Заедно водят предаването "Насред село тъпан бие" по БНТ и остават творчески тандем близо 50 години - изнасят скечове, водят концертни програми и се изявяват на десетки сцени у нас и в чужбина. Пътували са по участия заедно с Лили Иванова и други звезди на българската естрада.

"На нас ни викаха халтураджии", спомня си Цоцин за пренебрежителното отношение към артистите, които играят извън театъра.

В предаването на Драгомир Драганов "С БНТ завинаги" актьорът разказва, че тяхната работа е била възприемана така заради участието им в телевизионни програми, концерти и вариетета - все жанрове извън "високото изкуство" и в графата "Хумор, сатира и забава". Затова пък публиката ги обича и се смее до сълзи на техните комични диалози, като този от "Сем. Тъпанчеви".