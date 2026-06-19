Почина легендарният нападател на Италия Игор Проти

Снимка Пиксабей

Бившият италиански нападател Игор Проти е починал тази сутрин. 58-годишният някогашен стрелец се бореше с рак от миналото лято насам. Семейството му обяви тъжната вест чрез изявление в социалната мрежа. Проти е сред големите легенди на Бари и Ливорно, като с "петлетата" от Пулия стана реализатор номер 1 на Серия "А" през 1996 г.

Тогава Царя, както го наричат феновете, реализира 24 попадения и подели "Златната обувка" с Джузепе Синьори от Лацио, превръщайки се в единственият голмайстор в елита на Ботуша от отбор, който изпада, пише Спортал.бг.

Проти се считаше за почти сигурен участник с Италия на Евро'96, но изненадващо Ариго Саки, с когото се познават добре от средата на 80-те години в Римини, не включи нападателя в своя състав. Пак по това време Цар Игор се размина с трансфер в Интер и облече фланелката на "орлите" от Рим. За две десетилетия Проти е реализирал над 250 попадения. Той и Дарио Хюбнер са единствените в историята, ставали голмайстори на третото, второто и първото ниво в италианския футбол.

Редактор "Екип на Петел",

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