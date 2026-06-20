Почина легендарният режисьор на "Приятели" Джеймс Бъроуз

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Американският режисьор и създател на телевизионни предавания Джеймс Бъроуз, който работи зад кулисите на „Приятели“, „Бар „Чиърс““, „Такси“ и много други любими комедии, е починал на 85-годишна възраст, съобщи списание „Пийпъл“ в петък.

„Честваме изключителния живот и трайното наследство на Джеймс „Джими“ Бъроуз, който почина мирно днес, заобиколен от любящото си семейство“, каза семейството му в изявление. Времето и мястото на смъртта му не бяха разкрити, предаде БГНЕС.

Бъроуз спечели 11 награди „Еми“ за постижения в телевизията и режисира повече от 1000 епизода на успешни програми, работейки като режисьор, продуцент и сценарист. Той беше сред ранните новатори на многокамерния ситком, когато плодовитата му кариера започна през 70-те години, режисирайки епизоди на „Шоуто на Мери Тайлър Мур“, „Лавърн и Шърли“ и „Шоуто на Боб Нюхарт“.

Първата му награда „Еми“ дойде за режисурата на „Такси“ - новаторска комедия с участието на Дани ДеВито, Анди Кауфман и Тони Данза, посветена на грубия персонал на нюйоркска таксиметрова компания. Той режисира 236 епизода и е съсъздател на „Бар „Чиърс““ заедно с дългогодишния си сътрудник Джеймс Брукс, както и на сериала „Фрейзър“. Сред другите му успешни телевизионни предавания са „Теория за големия взрив“, „Майк и Моли“ и „Третата планета от Слънцето“.

Наскоро Бъроуз направи рядка крачка пред камерата, като изигра себе си в „Завръщането“ и се събра отново със звездата от „Приятели“ Лиса Къдроу за предаване, което се подиграва на живота зад кулисите при работата по ситкоми в Холивуд. „В продължение на повече от пет десетилетия Бъроуз беше един от най-влиятелните и обичани режисьори в историята на телевизията. Като легендарен режисьор, ментор и творческа сила, той помогна за формирането на поколения комедианти и донесе безмерна радост на зрителите по целия свят“, каза семейството му.

Редактор "Екип на Петел",

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