Почина легендарният треньор на "Черно море" Илия Сърмов

Днес на 83-годишна възраст е починал легендарният треньор на "Черно море" Илия Сърмов. За неговата кончина съобщиха от футболния клуб във Фейсбук:

"С прискърбие съобщаваме, че днес на 83-годишна възраст почина легендарният треньор Илия Сърмов.

Роден на 17.02.1942 г., той е едно от имената, оставили трайна следа в детско-юношеската школа на Черно море, както и в Спортното училище във Варна.

Негови възпитаници са поколения варненски футболисти през 70-те и 80-те години на миналия век, сред които и настоящият треньор на представителния тим на "моряците" Илиан Илиев.

ПФК Черно море изказва своите съболезнования на близките и семейството на Илия Сърмов."

