Почина легендата на НБА от 90-те Елдън Кембъл

Кадър Пиксабей

Напусна ни бившият баскетболист на поста център Елдън Кембъл, който прекара осем и половина сезона от своите 15 години в НБА с отбора на Лос Анджелис Лейкърс. Той ни напуска на 57-годишна възраст, а причината за смъртта му остава неизвестна, съобщават американските медии, пише sportski.bg.

С височина от 211 сантиметра, Кембъл бе избран от Лейкърс в първия кръг на драфта от 1990 година веднага след университетските му години в Клемсън. По време на кариерата си той записва средно по 10.3 точки и 5.9 борби на мач. Шампионската титла на НБА завоюва с отбора на Детройт Пистънс през 2004 година, при това именно в сблъсък срещу Лейкърс.

Познат с привидно лек стил на игра и спокойното си поведение, Кембъл се открои през сезон 1996/97, когато в Лейкърс играеше заедно със Шакил О’Нийл и Коби Брайънт. Тогава записваше средно по 14.9 точки на мач. Най-добрият му сезон беше в екипа на Шарлот Хорнетс, където достигна средни показатели от 15.3 точки и 9.4 борби.

След като напусна университета Клемсън, той се очакваше да стане значима сила в НБА. Въпреки че не достигна напълно тези прогнози, Елдън беше признат като добър защитник с важна роля в нападението.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!