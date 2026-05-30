Почина лицево-челюстният хирург д-р Стефка Пейчева
Снимка УМБАЛ "Свети Георги" Пловдив
Известният пловдивски лицево-челюстен хирург д-р Стефка Пейчева е починала, съобщават от ръководството на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив.
Д-р Пейчева ръководеше Клиниката по лицево-челюстна хирургия в най-голямата болница в Южна България в периода от 2016 до 2020 година.
Успоредно с активната си клинична практика, тя предаваше своя опит на студентите като преподавател в Катедрата по дентална, орална и лицево-челюстна хирургия към Медицински университет - Пловдив. От 2004 година медикът заемаше и поста на главен административен асистент към същата катедра.
От лечебното заведение изразяват своите дълбоки съболезнования към близките на уважавания специалист.
"Колегите ѝ я описват като всеотдаен лекар, достоен човек и скъп приятел, оставил светла следа, доброта и човечност в сърцата на всички, които я познават", посочват в съобщението си от лечебното заведение, пише dunvamost.com.
Поклонението и погребението ще се състоят утре, 31 май (неделя), от 13:00 часа на Централните гробища в Пловдив.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!