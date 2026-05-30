Почина лицево-челюстният хирург д-р Стефка Пейчева

Снимка УМБАЛ "Свети Георги" Пловдив

Известният пловдивски лицево-челюстен хирург д-р Стефка Пейчева е починала, съобщават от ръководството на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив.

Д-р Пейчева ръководеше Клиниката по лицево-челюстна хирургия в най-голямата болница в Южна България в периода от 2016 до 2020 година.

Успоредно с активната си клинична практика, тя предаваше своя опит на студентите като преподавател в Катедрата по дентална, орална и лицево-челюстна хирургия към Медицински университет - Пловдив. От 2004 година медикът заемаше и поста на главен административен асистент към същата катедра.

От лечебното заведение изразяват своите дълбоки съболезнования към близките на уважавания специалист.

"Колегите ѝ я описват като всеотдаен лекар, достоен човек и скъп приятел, оставил светла следа, доброта и човечност в сърцата на всички, които я познават", посочват в съобщението си от лечебното заведение, пише dunvamost.com.

Поклонението и погребението ще се състоят утре, 31 май (неделя), от 13:00 часа на Централните гробища в Пловдив.

