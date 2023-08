Почина млад актьор от „Игра на тронове“

Снимка Пиксабей

Известен актьор загуби битката с коварна болест.

Британският актьор Дарън Кент почина на 39-годишна възраст след дълга борба с коварно заболяване, съобщава Carey Dodd Associates.

„С дълбоко съжаление сме принудени да съобщим за смъртта на нашия скъп приятел и почитан клиент Дарън Кент. По време на болестта му близки роднини бяха винаги с него, обграждайки го с грижа и любов. През този труден период нашите мисли са насочени към семейството му. Почивай в мир , приятелю", се казва в съобщението.

Според The Hollywood Reporter актьорът е страдал от остеопороза, артрит и рядко кожно заболяване, пише novini.bg.

Дарън Кент получи признание за актьорската си игра, като името му стана известно след ролята му в десетия епизод от четвъртия сезон на популярния телевизионен сериал “Игра на тронове”, пише "Телеграф". В сериала той се превъплъти в образа на пастир, чийто живот неочаквано се преплита със съдбата на кралица Денерис Таргариен, изиграна от Емилия Кларк. Неговият герой показва на кралицата останките от тялото на малката си дъщеря, изпепелени от огъня на драконите ѝ.

Darren Kent, British actor from 'Game of Thrones' and 'Dungeons & Dragons,' dies at age 39 https://t.co/TpIa4q7H7y via @USATODAY