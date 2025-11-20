Почина младежът, който опита да глътне бургер, без да го дъвче заради бас

снимка Булфото

22-годишен жител на Атина, който беше хоспитализиран по-рано този месец, след като се опита да погълне цял хамбургер, без да го дъвче, е починал, съобщиха от болницата, където бе настанен.

Младият мъж е погълнал хамбургера на един дъх по време на облог, докато е бил с приятели, припомня в. „Катимерини“.

Хамбургерът блокирал дихателните му пътища и той изпаднал в паника.

Свидетели разказват, че той изтичал от ресторанта, хванал се за гърлото и започнал да се хвърля с тялото си срещу бетонен стълб, опитвайки се да изкара храната.

Един от приятелите му, който е спасител, се опитал да му помогне. Никой друг в ресторанта не знаел как да направи първа помощ, пише бТВ.

