Почина момиченце на 20 месеца, оставено от майка му в кола

Пиксабей

Момиченце на 20 месеца почина в Югозападна Германия, след като беше забравено от майка си в паркиран автомобил, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Трагедията се е разиграла в град Шорндорф, близо до Щутгарт. Часове по-късно 44-годишната майка се върнала в колата и открила детето си без жизнени показатели.

На мястото на инцидента са извикани лекар от спешна помощ и екип на Бърза помощ, но не са успели да реанимират детето.

Властите първоначално не предоставиха допълнителни подробности за това как майката е могла да забрави детето си в колата. Говорител на полицията заяви, че допълнителна информация ще бъде публикувана на по-късен етап, пише "Труд".

Редактор "Екип на Петел",

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