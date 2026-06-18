Почина момиченце на 20 месеца, оставено от майка му в кола
Пиксабей
Момиченце на 20 месеца почина в Югозападна Германия, след като беше забравено от майка си в паркиран автомобил, съобщи полицията, цитирана от ДПА.
Трагедията се е разиграла в град Шорндорф, близо до Щутгарт. Часове по-късно 44-годишната майка се върнала в колата и открила детето си без жизнени показатели.
На мястото на инцидента са извикани лекар от спешна помощ и екип на Бърза помощ, но не са успели да реанимират детето.
Властите първоначално не предоставиха допълнителни подробности за това как майката е могла да забрави детето си в колата. Говорител на полицията заяви, че допълнителна информация ще бъде публикувана на по-късен етап, пише "Труд".
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