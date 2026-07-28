Почина мотористката от катастрофата на бул. "Левски"

Снимка: Фейсбук, Виждам те КАТ - град Варна, П. Ефтимов

Въпреки усилията на лекарите, жената загуби битката за живота си след тежката верижна катастрофа на бул. „Васил Левски“ във Варна, предаде "Варна утре".

Близките и приятелите на 34-годишната Виктория, която е майка на две деца, потънаха в дълбока скръб след черната вест за нейната кончина две седмици след жестоката катастрофа на булевард „Васил Левски“.

Въпреки неистовите усилия на лекарите от реанимацията на болница „Света Анна“, младата жена изгуби битката за живота си, след като прекара дни наред в кома и на апаратна вентилация с тежка черепно-мозъчна травма и увредени шийни прешлени. Близки и приятели започнаха да споделят вълнуващи прощални думи в социалните мрежи, с които си взимат последно сбогом с обичаното момиче, пожелавайки ѝ да „лети високо и да кара на воля“ по небесните пътища.

Трагичният инцидент стана късно вечерта на 18 юли в района на стадион „Спартак“, когато колона от трима мотоциклетисти се движеше в посока сградата на РЗИ. Първият мотор набива рязко спирачки заради внезапно препятствие на пътя, което предизвиква верижен сблъсък с движещите се отзад машини, разпръсквайки части от моторите по цялото пътно платно. По чиста случайност веднага след удара оттам преминава екип на Спешна помощ, който веднага оказва първа медицинска грижа на пострадалите. При зрелищния сблъсък в болницата бяха приети още двама души – 26-годишен мъж с белодробна контузия, чието състояние вече се подобрява, и 27-годишен младеж с травми по главата, който се размина най-леко и е извън опасност.

За съжаление, за Вики съдбата се оказа безмилостна и остави празнота в сърцата на всички, които я познаваха в продължение на десетилетия.

Редактор "Екип на Петел",

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