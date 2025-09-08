Почина нобеловият лауреат по медицина Дейвид Балтимор

Пиксабей

Американският биолог Дейвид Балтимор, който получи Нобелова награда за медицина за откритието си на механизмите за предаване на генетична информация, почина на 87-годишна възраст, пише „Ню Йорк Таймс“.

Балтимор почина на 6 септември в дома си в село Уудс Хоул в Масачузетс. Съпругата на учения, Алис Хуанг, съобщи, че причината за смъртта са усложнения от няколко вида рак.

Според изданието, Балтимор е бил само на 37 години, когато е направил откритието, което му е донесло Нобелова награда през 1975 г. Преди това се е смятало, че информацията в клетките се движи само в една посока - от ДНК към РНК и към синтез на протеини. Балтимор експериментално показа, че информацията може да се предава и в обратна посока - от РНК към ДНК. Ключовият момент е откриването на вирусен ензим, наречен ревертаза, който обръща този процес.

Това откритие доведе до разбиране на ретровирусите и вирусите, включително ХИВ, които използват този ензим. В интервю Балтимор каза, че родителите му са деца на имигранти от Руската империя. Майка му беше дъщеря на шивач от Одеса, предаде факти.бг.

