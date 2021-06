Почина носителят на Нобелова награда Ей-Ичи Негиши

снимка: Purdue University, Туитър

Японският химик Ей-Ичи Негиши, който спечели Нобелова награда за разработване на метод за създаване на сложни химикали, необходими за производството на лекарства и електроника, почина на 85-годишна възраст.

Негиши почина в неделя в Индианаполис, се казва в изявление на университета „Пърдю”, добавяйки, че семейството му ще го погребе в Япония.

