Почина основателят на "Кис" Ейс Фрейли
17.10.2025 / 10:24
Според Rolling Stone музикантът е издъхнал след падане в дома си
На 74-годишна възраст почина Ейс Фрейли – първият китарист на рок групата Kiss. Представителка на музиканта обясни смъртта му с неотдавнашно падане в дома му, съобщи списание Rolling Stone, предаде Нова тв.
Kiss се появяват на сцената през 70-те години на миналия век с типично твърдо звучене и разпознаваем външен вид. Групата се смята за един от предшествениците на хеви метъла