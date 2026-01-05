Почина оцелялата от Аушвиц Ева Шлос

Пиксабей

Ева Шлос, доведена сестра на Ане Франк, която неуморно се бори, за да предаде паметта за Холокоста на по-младото поколение, почина в събота на 96-годишна възраст в Лондон, обяви фондацията "Ане Франк Ю Кей", цитирана от Франс прес.

Семейството на Шлос изрази опечалеността си след загубата на "тази забележителна жена, оцеляла от лагера Аушвиц, всеотдайна преподавателка по въпросите за Холокоста, неуморна в работата си за предаването на паметта за събитията, тяхното разбиране и мира".

"Имахме привилегията и гордостта да я познаваме и я уважахме дълбоко", написаха крал Чарлз III и съпругата му Камила, покровителка на фондацията "Ане Франк Ю Кей", в социалната мрежа "Екс".

Ева Шлос е съоснователка на фондацията през 1990 г., която има за цел да предава паметта за Холокоста на младото поколение и да се бори срещу предразсъдъците.

Семейството на родената в Австрия през 1929 г. Ева Шлос (с моминско име Гайрингер) бяга в Белгия, а след това в Нидерландия след нашествието на германците в страната. Семейството ѝ се установява в Амстердам, където живее точно срещу къщата на родителите на Ане Франк, но след 1942 г. е принудено да се крие, за да избяга от депортациите. Родителите на Шлос, както и брат ѝ са арестувани и изпратени в концентрационния лагер Аушвиц, а Ева е разделена от семейството си. След като е освободена през 1945 г. Ева заживява в Лондон, където следва висше образование и среща съпруга си Цви Шлос, а майка ѝ, която също успява да оцелее, се жени за бащата на Ане Франк, който също остава вдовец след връщането си от Аушвиц, отбелязва АФП, предаде БТА.

