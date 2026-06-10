Почина първият демократично избран кмет на София Александър Янчулев

Кадър БНТ

Почина проф. Александър Янчулев – първият демократично избран кмет на София след падането на комунистическия режим. Той е починал на 9 юни, съобщиха от семейството му за БГНЕС.

Проф. Янчулев беше дългогодишен преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и автор на исторически книги. Роден през 1938 г. в София, той завършва „Хидромелиоративно строителство“ и работи в системата на „Напоителни системи“, преди да се посвети на академичната си кариера.

След промените през 1989 г. Янчулев се включва активно в Съюза на демократичните сили (СДС). През юни 1990 г. е избран за депутат в Седмото Велико народно събрание, където година по-късно става част от „Протеста на тридесет и деветимата“.

На 13 октомври 1991 г. Александър Янчулев печели първите преки местни избори в столицата като кандидат на СДС. Мандатът му (1991–1995) съвпада с един от най-трудните периоди за страната, белязан от тежка икономическа криза и хиперинфлация.

По време на неговото управление са възстановени историческият герб и е създадено знамето на София. С решение на Столичния общински съвет 17 септември – денят на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София – е обявен за официален празник на столицата.

Управлението му остава в историята и с тежката водна криза през 1994–1995 г., когато градът преминава към режим на водоснабдяването.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!