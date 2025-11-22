Почина първият председател на Сметната палата в най-новата история на България д-р Георги Николов

Снимка: Сметна палата

На 21 ноември 2025 г., след кратко боледуване, на 80-годишна възраст почина доц. д-р Георги Николов, първият председател на Сметната палата на Република България.

Доцент Николов е избран от Народното събрание за първи председател на възстановената през 1995 г. институция и оглавява Сметната палата в продължение на 10 години. Неговият професионален опит, лични качества и всеотдайност са основата на успешното изграждане на Върховната одитна институция в годините на прехода, предаде Нова тв.

В 37-то Народно събрание той е председател на Комисията по бюджет и финанси, а в 36-то – заместник-председател на Комисията по икономическа политика. Доц. Николов е бил народен представител и в Седмото Велико народно събрание, както и в 36-то и 37-то Народно събрание.

Освен политическата си и административна кариера, той е бил ректор и заместник-ректор на Университета по застраховане и финанси.

Сметната палата на Република България изказва своите дълбоки съболезнования на близките му.

