Снимка уикипедия, Svklimkin

Руският актьор, поет и певец Михаил Ножкин е починал на 89-годишна възраст. Новината беше съобщена вчера от Съюза на кинематографистите на Русия, който публикува съобщение на официалния си уебсайт, цитирано от РИА Новости.

В него се посочва, че народният артист на РСФСР, лауреат на Държавната премия на РСФСР, драматург, поет и писател е починал на 22 юни 2026 г. - в навечерието на своя 90-и рожден ден.

От Съюза на кинематографистите изтъкват символиката в датата на смъртта му - 22 юни е денят, в който през 1941 г. започва Великата отечествена война. В съобщението Ножкин е описан като "истински Патриот и Гражданин", чието творчество е посветено на родината, пише novini.bg.

Михаил Ножкин е известен с участието си в редица знакови за съветското кино продукции, сред които "Ходене по мъките", "Грешката на резидента", "В началото на славните дела", "Младостта на Петър" и "Освобождение". Според колегите му от браншовата организация неговите роли "възпитават човечност и безгранична любов към Родината", а работата му в киното оставя трайна следа в руската култура, допринасяйки за оформянето на патриотичното съзнание на няколко поколения, пише Фокус.

Освен с актьорската си дейност, Ножкин е популярен и като автор и изпълнител на песни. Той написва текстовете на станалите популярни композиции "Последният бой", "Под град Ржев" и "Обичам те, Русия".

Особено значимо е авторството му на химна на шествието "Безсмъртният полк" — масово честване, провеждано всяка година в Русия и други страни по повод Деня на победата. Публичното отбелязване на историческите събития от този период остава чувствителна тема за руската дипломация, която често критикува опитите за различен прочит на миналото.

В заключение от Съюза на кинематографистите заявяват, че песните на Михаил Ножкин са се превърнали в "истински народни, част от генетичния код на руския народ".

Редактор "Екип на Петел",

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