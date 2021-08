Почина певицата Нанси Грифит

кадър: Sonora Dale, Уикипедия

Нанси Грифит е записвала дуети с изпълнители като Емилу Харис, Джон Прайн, Уили Нелсън и други.

Отличената с "Грами" певица и авторка на фолк и кънтри песни, сред които "Love at the Five and Dime", Нанси Грифит, е починала на 68-годишна възраст в Нашвил, Тенеси, съобщават световните агенции, позовавайки се на мениджърската й агенция "Голд Маунтин Ентъртейнмънт", съобщи БТА.

Причината за кончината на изпълнителката не се посочва.

"Варайъти" припомня, че през 90-те години на миналия век Нанси Грифит на два пъти е диагностицирана с рак, който успява да пребори.

Грифит е издала 18 албума. Певицата е носителка на редица отличия, сред които "Грами" за най-добър съвременен фолк албум за "Other Voices, Other Rooms" - колекция от кавъри на класически кънтри песни.

