Почина поетесата Надежда Захариева
Булфото
Почина поетесата Надежда Захариева.
"С огромна болка съобщаваме, че нашата обичана майка и баба Надежда вчера пое по своя последен път.
Тя остави след себе си следа в сърцата на много хора и ще продължи да живее в паметта ни!
Ще ни липсва безкрайно!
Благодарим на всички за обичта и уважението към нея!
Поклон пред светлата ѝ памет!", пише семейството й, предаде "Дарик".
Редактор "Екип на Петел",
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