Булфото

Почина поетесата Надежда Захариева.

"С огромна болка съобщаваме, че нашата обичана майка и баба Надежда вчера пое по своя последен път.

Тя остави след себе си следа в сърцата на много хора и ще продължи да живее в паметта ни!

Ще ни липсва безкрайно!

Благодарим на всички за обичта и уважението към нея!

Поклон пред светлата ѝ памет!", пише семейството й, предаде "Дарик".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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