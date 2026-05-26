Почина последният колос на саксофона Сони Ролинс

Снимка уикипедия, CC-BY

Музикалният свят потъна в траур.

Светът на музиката загуби една от най-големите фигури в историята на джаза. Американският саксофонист Сони Ролинс, известен като „последния колос“ на жанра, е починал на 95-годишна възраст, съобщиха световните агенции, позовавайки се на публикация в официалния му профил в социалната мрежа X.

„С дълбока тъга и огромна любов съобщаваме за кончината на Сони Ролинс“, се посочва в съобщението. Според информацията музикантът е починал на 25 май в дома си в Удсток, щата Ню Йорк. Към момента не се съобщават подробности за причините за смъртта му.

Сони Ролинс остава едно от най-големите имена от златната ера на джаза. Прозвището му „колосът на саксофона“ идва от емблематичния му албум Saxophone Colossus от 1956 година – запис, който се превръща в повратен момент в кариерата му и му носи световна популярност.

В продължение на десетилетия той изгражда репутацията си на музикант с уникален стил, впечатляваща техника и силно сценично присъствие. Името му често се нарежда до най-великите саксофонисти в историята, сред които Чарли Паркър, Колман Хоукинс и Джон Колтрейн, пише Блиц.

За разлика от много свои съвременници от следвоенния период на джаза, които напускат този свят твърде рано, Ролинс успява да изгради дълга и активна кариера. Той продължава да работи и след навършването на 80-годишна възраст, въпреки здравословните проблеми и респираторните затруднения, които постепенно ограничават сценичните му изяви.

През последните години музикантът беше лесно разпознаваем със своята бяла брада и гъста бяла коса – образ, превърнал се в символ на една цяла епоха в джаза. С неговата кончина светът губи не само изключителен изпълнител, но и един от последните живи символи на музикална ера, оставила траен отпечатък върху поколения артисти.

