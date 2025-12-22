Почина последният министър на Тодор Живков
22.12.2025 / 11:17 0
Пиксабей
Почина Георги Йорданов. Скръбната вест съобщиха негови близки, цитирани от "Епицентър".
Приживе Йорданов бе известен като "последният жив министър на Тодор Живков".
Кой е Георги Йорданов?
Георги Йорданов Момчев е български юрист и политик от Българската комунистическа партия.
Редактор "Екип на Петел"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!