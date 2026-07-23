Почина пострадалата жена при катастрофата край Черниче

Снимка Пиксабей

Почина сръбската гражданка, която пострада тежко в катастрофата край Черниче. Жената беше откарана в болница в Благоевград, но лекарите не са успели да спасят живота й.

Припомняме, че тежката катастрофа блокира движението по главен път Е79 в района на Симитли. Автомобил със сръбска регистрация навлязъл в насрещното платно на правия участък след Кресненското дефиле в посока Благоевград и се забил в идващия насреща тежкотоварен камион. Тирът се ударил в друг камион.

От ОД на МВР-Благоевград заявиха, че жената от лекия автомобил е починала. При катастрофата освен загиналата жена е пострадал и друг мъж, също сръбски гражданин, от лекия автомобил, пише nova.bg.

Движението беше пренасочено през село Черниче.

Редактор "Екип на Петел",

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