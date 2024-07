Почина принц Майкъл от Гърция

Снимка Пиксабей

Гърците загубиха голяма своя личност.

Принц Майкъл от Гърция почина на 85 години. Той беше първи братовчед на принц Филип, съпруг на покойната кралица Елизабет II.

Принцът се отказва от права си върху гръцкия трон, за да сключи брак с жена без аристократичен произход, пише nova.bg.

Кралската особа бе известен писател и историк, който пишеше под името Мишел дьо Гре. Принц Майкъл беше последният оцелял внук на Джордж I от Гърция и последният оцелял правнук на Кристиан IX от Дания.

Той е починал в болница в Атина.

Принцът е роден в Рим месеци преди избухването на Втората световна война през 1939 г. Родителите му са принц Кристофър от Гърция и Дания и съпругата му принцеса Франсоаз д'Орлеан от Франция.

Бащата на Майкъл умира, когато той е само на една година, а Втората световна война разпръсва гръцкото кралско семейство из цяла Европа. Принцът е отгледан от принцеса Франсоаз в Мароко, Испания и Франция, преди тя да умре през 1953 г., оставяйки го сирак на 14 години.

Майкъл се завръща в Гърция за военна служба, по-късно продава имението на майка си във Франция.

Той става историк, пише бестселъри за Гърция и европейски кралски особи.

Принцът е бил сътрудник и на американското списание Architectural Digest.

Prince Michael of Greece and Denmark (85) has passed away.



He was the last surviving grandchild of King George I of the Hellenes, the last surviving great-grandchild of King Christian IX of Denmark and a first cousin of the late Duke of Edinburgh.https://t.co/mVaqCIO98k pic.twitter.com/0BhAx9oBcd