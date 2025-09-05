Почина проф. Александър Спиров

Пиксабей

След тежко боледуване е починал проф. Александър Спиров, съобщиха от Академията по музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев" в Пловдив (АМТИИ).

Проф. Спиров е бивш концертмайстор на Пловдивската филхармония и преподавател на редица музиканти от оркестъра на пловдивската опера.

Поклонението ще се състои на 8 септември 2025 г., (понеделник) от 13:00 ч. в ритуалната зала на Централен гробищен парк - Пловдив, предаде БТА.

