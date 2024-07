Почина проф. Майя Пенчева

Снимка Пиксабей

Загубихме голяма българка.

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с дълбоко прискърбие съобщава, че след кратко боледуване почина проф. д.ф.н Майя Стефанова Пенчева - известен български англицист, дългогодишен обичан и уважаван преподавател, учен и популяризатор на новостите в световното езикознание.

Поклонението ще се състои на 3 юли, от 12:00 ч., в храма "Преображение Господне" в София.

Проф. д.ф.н Майя Стефанова Пенчева е родена през 1947 г. През 1976 г. се присъединява към екипа на катедрата "Английска филология", на която е ръководител от 2007 до 2010 г. Проф. Пенчева е заместник-ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски", два пъти е заместник-декан на Факултета по класически и нови филологии (1985–1988, 1992–1994) и негов декан в два последователни мандата (1995–2003).

Автор и съавтор е на над 80 научни публикации в областта на общото езикознание, типологията, английското словообразуване, чуждоезиковото обучение и други. Показателен за постиженията на проф. Пенчева в научната сфера е фактът, че книгата й "Езикът в човека. Човекът в езика" получава наградата за най-добра книга по езикознание на Софийския университет за 2000 г. Освен това изданието привлича вниманието на международната езиковедска общност, за което свидетелства публикуваната през 2006 г. в списанието International Journal of the Sociology of Language обзорна рецензия за книгата, пише novini.bg.

Международното признание на проф. Пенчева далеч не се изчерпва с нейните публикации в чуждестранни издания. Тя бе канена за гост-лектор в редица световно признати университети, където представя научните си постижения, сред които са Калифорнийският университет в Лос Анжелис, САЩ 1983-1985 г.; Университетът в Рединг, Великобритания 1983 г.; Университетът в Хелзинки, Финландия 1989 и 1997 г; Университетът в Лийдс, Великобритания 1990 и 1991 г; Университетът в Дърам, Великобритания 1990 и 1991 г.; Лондонският университет, Кралски Колеж, Великобритания 1990 г.; Университетът в Лисабон, Португалия 1997 и 1998 г.; Католическият университет във Визеу, Португалия 2000, 2001 г.; Сорбоната Париж-4, Франция 1997 г.; Университетът в Клермон-Феран, Франция 1999 г.; Свободният университет в Берлин, Германия 2000 г.; Сорбоната Париж-6, Франция 2002 г.; Университетът в Сеул, Южна Корея 1997 г. Научните си постижения и преподавателския си опит проф. Пенчева представи нееднократно на международни форуми и пред различни аудитории.

Проф. Пенчева бе дългогодишен член на Специализирания научен съвет по езикознание към Висшата атестационна комисия.

"С цялостния си труд като езиковед, преподавател, преводач, ръководител на международни проекти, декан и заместник-ректор на Софийския университет професор Майя Пенчева съумя да създаде нови традиции, да постави значими начала в изследването на езиковата типология, да преобрази представите ни за чуждоезиковото обучение и да напише учебни помагала и системи за различни възрасти и цели. Със своя аналитичен ум, ерудиция и последователност, със своите научни постижения, в които вложи труд и отдаденост, проф. д.ф.н Майя Пенчева вдъхнови няколко поколения български англицисти и остави значима следа в историята на българската англицистика и общото езикознание.

Поклон пред светлата ѝ памет!", се казва в съболезнованието от академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

