Кадър Фб

Почина проф. д-р Ангел Димитров – емблематичен лекар и преподавател по акушерство и гинекология

На 21-ви декември българската медицинска общност и обществото се сбогуваха с един от най-значимите имена в сферата на акушерството и гинекологията – проф. д-р Ангел Димитров, д.м.н. Дългогодишен началник на Родилната клиника в СБАЛАГ „Майчин дом“, национален консултант и ръководител на Катедра по акушерство и гинекология към Медицински университет – София, той оставя след себе си впечатляващо наследство, предаде Нова Варна.

Професионален път и постижения

Проф. Димитров е роден на 20 март 1944 г. в семейство на лекари. Завършва медицина във ВМИ – София през 1968 г. Неговата професионална и академична кариера преминава през всички нива – от ординатор и асистент, до професор, ръководител на катедра и дългогодишен началник на Родилната клиника в „Майчин дом“ от 1991 г. През два мандата е зам.-председател на Научното дружество по акушерство и гинекология.

От 2000 г. проф. Димитров е начело на Катедра по акушерство и гинекология към МУ-София, а през 2005 г. става професор. Специализирал е в Канада и Франция, с две самостоятелни специалности – акушерство и гинекология, и анестезиология и реанимация.

Научни публикации и обществена дейност

Проф. Димитров е автор на повече от 180 научни публикации в България и чужбина, съавтор на 5 учебника и 4 монографии. Участвал е активно в национални и международни професионални и научни организации. Кариерата му е белязана от богат научно-организационен и обществен принос, както в медицинската област, така и в обучението на поколения български лекари.

В последните години е консултант на Клиниката по акушерство и гинекология към УМБАЛ „Св. Анна“-София АД.

Загубата за медицинската общност и обществото

От СБАЛАГ „Майчин дом“ изразяват признателност към отдадеността на проф. Димитров – лекар, учен и преподавател, посветил живота си на майчиното и детското здраве и на обучението на млади лекари. Неговата кончина е дълбока загуба за българската медицина и обществото, които губят изключителна личност с високи морални и професионални качества.

Поклонение и последно сбогом

Поклонението ще се състои на 23 декември от 11:00 часа в базиликата „Света София“, където близки, колеги и пациенти ще могат да изразят уважението си към проф. Ангел Димитров.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!