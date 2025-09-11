Почина простреляният Чарли Кърк

Снимка: Gage Skidmore, Уикипедия

Чарли Кърк е починал. Това съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп в Truth Social, предава Фокус.

"Великият и легендарен Чарли Кърк е мъртъв“, написа той в Truth Social.

"Той беше обичан от ВСИЧКИ, особено от мен, а сега той вече не е сред нас. Моите и на Мелания съболезнования са с красивата му съпруга Ерика и семейството му. Чарли, обичаме те", пише още Тръмп.

Припомняме, че в американския щат Юта по време на политически дебати бе прострелян влиятелният десен активист Чарли Кърк.

На видео от социалните мрежи се вижда как Кърк бе прострелян по време на изказването си в двора на Университета на долината Юта. Кърк е говорел в рамките на инициативата "The American Comeback Tour".

Неизвестен човек открива огън по Чарли Кърк по време на събитието.

Според предварителна информация, силите на реда са задържали снайпериста, който е открил огън по Чарли Кърк. Бил е ранен в шията.

